В області майже 400 нових хворих на коронавірус

За минулу добу в Україні знов понад 6 тисяч нових випадків COVID-19. Кількість інфікованих за останні дні зросла майже в усіх регіонах. На Дніпропетровщині зі вчора — майже у 2 рази. Але найскладнішою залишається ситуація на Прикарпатті. Яке стало епіцентром розповсюдження коронавірусу.

Івано-Франківщина потерпає від коронавірусу. Через нестачу місць у медзакладах, розгорнули мобільний шпиталь та відправляють пацієнтів по інших областях. Додалась і Чернівецька область, де кількість хворих також різко стрибнула. Головною причиною спалаху захворюваності на COVID-19 на Прикарпатті називають січневі свята й навала туристів. На Дніпропетровщині ситуація набагато краще, але кількість нових інфікованих зросла вдвічі — за останню добу майже 400. Продовжують фіксувати випадки й в навчальних закладах.

Вакцинація населення, яка мала б створити колективний імунітет, й досі під питанням. В Уряді стверджують, все готове — дорожня карта, логістика, мобільні бригади. Немає лише головного — вакцини.

Сьогодні очільник МОЗ Максим Степанов вирушив до Індії особисто домовлятися про вакцини з виробником. Йдеться про постачання додаткових доз від компаній AstraZeneca та NovaVax протягом поточного та наступного років. Отже, Україна й досі чекає перші поставки. Втім регіони вже отримали конкретні цифри надходжень.

У світі найскладніша ситуація з поширенням коронавірусу залишається в США. За час пандемії від Covid-19 померло майже півмільйона американців. Країна оголосила, що вдвічі збільшить видатки на підтримку вакцинації у світі — це 4 млрд доларів.