84 мільйони гривень на проєкти із захисту навколишнього середовища! Інтерпайп НТЗ приєднався до комплексної програми екологічної безпеки, яка діятиме до 2025-го року. Нагадаємо, її нещодавно затвердили на сесії міськради. Документ передбачає удосконалення системи екологічного моніторингу, контроль викидів в атмосферу та водойми та захист від підтоплень. Які заходи реалізували на Інтерпайп НТЗ та що заплановано на майбутнє — дивіться далі в сюжеті.

Інтерпайп НТЗ регулярно інвестує в проєкти, що покращують екологічну ситуацію регіону. Так 2012-го на підприємстві запустили насосно-фільтрувальну станцію. На ній воду очищують та повторно використовують у виробництві. Відтак — жодних технологічних стоків у навколишнє середовище.

За останні 7 років завод Інтерпайп НТЗ спрямував близько 84 мільйонів гривень на реалізацію екологічних проєктів. На підприємстві модернізували систему опалення: замість енерговитратних старих котлів, встановлені сучасні модульні котельні. Також відмовилися від централізованої подачі пари. Тепер у цехах використовуються локальні джерела парогенерації.

На цьому зупинятися не збираються: підприємство доєдналося до міської комплексної програми з екобезпеки. Вже розроблений план екологічних заходів на наступні 5 років.

Міська влада контролює виконання екопрограм на заводах та усіляко підтримує підприємців, що свідомо ставляться до охорони навколишнього середовища.

Окрім участі підприємств, міська програма екобезпеки передбачає роботу у декількох напрямках: удосконалення системи моніторингу; відновлення стану водойм, захист від підтоплень, протизсувні заходи, рекультивація земель, які постраждали від стихійних сміттєзвалищ. Усе це в планах реалізувати до 2025 року.