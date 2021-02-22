3 смерті на воді тільки за минулий тиждень!

Рятувальники Дніпропетровщини попереджають: через потепління крига нестійка – виходити на неї небезпечно. Також у пожежах загинули 7 людей. Докладніше про це — у звіті працівників ДСНС та патрульної поліції.

За минулий тиждень рятувальники Дніпропетровщини виїжджали на виклики майже дві з половиною сотні разів. В області сталося 79 пожеж, у яких загинули семеро людей, троє постраждали. Найбільше жертв забрав вогонь у Дніпрі 19-го лютого. Попередня причина — порушення правил пожежної безпеки: троє безхатьків намагалися зігрітися біля саморобної буржуйки.

Також за тиждень 3 людини загинули на водоймах. Зокрема, в Апостолівському районі подружжя пенсіонерів намагалося перейти через річку Кам’янку. Їхні тіла знайшли під кригою на відстані 1 кілометра від берега. А от у Дніпрі нещасного випадку вдалося уникнути. Двоє підлітків 14-и та 11-и років вийшли на кригу в районі Мануйлівського пляжу.

Добряче попрацювати цього тижня довелося й патрульній поліції. Правоохоронці склали понад 2 тисячі адмінматеріалів, більшість — за порушення правил дорожнього руху. 108 водіїв упіймали за кермуванням з ознаками алкогольного сп’яніння.

Також за минулий тиждень сталося 176 дорожньо-транспортних пригод, 18 – із потерпілими. В області оголошено штормове попередження через ожеледь. Тож на дорогах варто бути максимально уважними.