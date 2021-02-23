Останній вівторок лютого — Всесвітній День стерилізації тварин

23.02.2021 18:34

Спершу цей захід проводили у США з метою розв’язання проблеми безпритульних тварин. З того часу до ініціативи під’єдналися небайдужі по всьому світу. Чи варто стерилізувати собак та котів та як процедура впливає на їхній організм — з’ясовувала Софія Куценко.

Подовження життя та зниження ризику онкологічних й вірусних захворювань. І це далеко не повний перелік переваг стерилізації тварин. До того ж це  чи не єдиний гуманний спосіб контролю кількості вуличних собак та котів. На щастя, із року в рік люди стають все більш свідомими. І стерилізація чотирилапих набирає все більшої популярності.

Собачий гавкіт чутно за десятки метрів. Так гучно чотирилапі зустрічають своїх гостей. На території притулку близько півсотні тварин і всі вони потребують даху над головою. Здебільшого сюди потрапляють тварини з тяжкими долями. Спочатку від травм та поранень їх лікують у клініках, там й стерилізують. До притулку собак відправляють вже здоровими. Стерилізацію тут вважають необхідною мірою, адже процедура знижує ризик підчепити серйозні захворювання та навіть подовжує тривалість життя. Крім того, це єдиний спосіб розв’язати проблему бродячих собак у середмісті.

Насправді ж, кажуть фахівці, це лише міфи. До того ж із розвитком медицини, процедура спростилася, стала безпечнішою, а реабілітаційний період — простішим.

Та стерилізація стане корисною процедурою й для домашніх улюбленців. Саме тому товариство захисту тварин “Вірність” щороку проводить двомісячну акцію. Протягом березня та квітня у 8 клініках-партнерах стерилізацію тварин можна зробити за пів ціни. Майже 2 тисячі безхатніх пухнастиків щороку стерилізують у комунальному підприємстві “Зооконтроль”. Котів і собак звозять сюди з усього міста. Тут їх і оперують, і реабілітують.

Аби повністю відновитися тварині необхідно близько 10 днів. Весь цей час у КП вони перебувають під пильним наглядом ветеринарів. Кажуть, після стерилізації тварини стають більш спокійними, але в цілому їхня поведінка майже не змінюється.

У “Зооконтролі” поки що стерилізують виключно чотирилапих безхатченків. Після реабілітації їх намагаються прилаштувати. Якщо ж не вдається, випускають на волю. А тим, хто так і не знаходить домівку, допомагають небайдужі. Як-то пан Дмитро, який ще торік змайстрував для дворових котів цілий хутір. Аби пухнастикам там було затишно, вмонтував у стіни обігрів.

Створити такий прихисток для котів чоловікові запропонувала мама.

Але найкраща допомога для братів наших менших, все ж таки, родина. Якщо ви візьмете безхатню тварину до себе, вона стане вам не тільки улюбленцем, а й вірним другом.

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