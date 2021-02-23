На Мандриківській комунальники зайнялися омолоджуванням дерев

У Дніпрі на вулиці Мандриківська на прохання місцевих жителів комунальники зайнялися омолоджуванням дерев. Мешканці нарікали на аварійний стан насаджень, адже вони несли реальну загрозу. Які служби мають допомогти усунути таку проблему та як до них достукатись — дивіться у наступному в матеріалі.

По вулиці Мандриківський спилюють аварійні дерева. Роботи розпочали через неодноразові нарікання жителів. Ірина Іванівна мешкає в будинку неподалік. Твердить — цим питанням вже давно потрібно було зайнятися. Адже велетенські сухі гілки будь-якої миті можуть обвалитися на голову. Знаючи про це, пішоходи обходять цю ділянку десятою дорогою. А ще аварійні дерева загрожують безпеці вихованців дитсадочка.

Комунальники обстежили дерева й встановили, що 16 з них потрібно спиляти повністю, 30 — омолодити, тобто пообрізати гілки. Такі роботи проводяться взимку, аби не завдати шкоди зеленим насадженням. Втім, на сам процес працівники витратять трохи більше часу, аніж зазвичай.

Місцеві телефонували з приводу аварійних дерев не тільки в міськраду, а і до поліції. Адже патрульна служба також у цьому питанні компетентна.

Патрульні спрямують інформацію до відділу безпеки дорожнього руху. Ті ж проведуть обстеження ділянки й передадуть висновки у мерію. Й лише потім працівники комунального підприємства виконуватимуть роботи.