Чапля, яку минулого тижня врятували патрульні, померла від стресу

Померла від стресу. Чапля, яку минулого тижня патрульні врятували зі стічного колектору на житломасиві Перемога, — загинула. Про це повідомила орнітологиня,до якої звернулись зоозахисники. Фахівчиня вважає, що птаха вбила саме ініціатива людей. Мовляв, якби його не чіпали — все могло бути інакше. Детальніше дивіться у наступному сюжеті наших кореспондентів.

Ось так, здавалося б позитивно, розпочинався порятунок чаплі. Поліцейські водного патруля відреагували на пост занепокоєної мешканки Дніпра у соцмережах. Мовляв, птах замерзає — рятуйте.

Тоді ніхто навіть не думав, що це рішення стане фатальним. Не врятувало ситуацію навіть те, що пташка потрапила до рук досвідченої орнітологині. Вероніка Конькова вже багато років займається порятунком диких птахів. До неї за консультацією звертаються люди з усієї області. Тому й у цій ситуації волонтерка не змогла залишитися осторонь.

Вероніка запевняє, якби поліцейські спершу проконсультувалися з нею — навідріз би заборонила чіпати птаха. Адже чаплі дуже чутливі й погано переносять стрес.

На жаль, так й вийшло. У ветклініці тварині ставало дедалі гірше. Через стрес їсти чапля не могла. Й, через кілька днів після так званого порятунку, померла. І це, на жаль, далеко не єдиний випадок, коли допомога обертається вбивством. Фахівчиня закликає — перед тим як втручатися у життя диких птахів, порадьтеся зі спеціалістами. Адже, навіть маючи гарні наміри, можна завдати шкоди природі.