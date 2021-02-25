Сучасну лабораторію мехатроніки для школярів відкрили в гімназії №3, що на лівому березі. Проєкт реалізований за ініціативи народного депутата від Індустріального та Самарського районів Дмитра Кисилевського. Він організував співпрацю міської влади, промислового підприємства Інтерпайп і Дніпровської політехніки.

Учні трьох шкіл отримали можливість під час навчання опанувати ази технічної спеціальності майбутнього — мехатроніки. Ініціатором створення сучасного технічного простору став народний депутат Дмитро Кисилевський.

Коштом міського бюджету був зроблений капітальний ремонт в класі та закуплені меблі.

Компанія ІНТЕРПАЙП забезпечила клас німецьким навчальним обладнанням Fisсhertechnik, на якому займаються школярі в Німеччині. Воно імітує реальні виробничі процеси на промисловому підприємстві.

Це вже третя лабораторія мехатроніки у Дніпрі. Дві відкриті у Політехніці. Там вже пройшли навчання понад 500 дітей.

Фахівці Дніпровської політехніки провели навчання викладачів та забезпечили їх методичними матеріалами. Тепер десятки учнів можуть пізнавати ази професії з майбутнього — мехатроніки — вже в школі.

Такі класи дозволяють учням зануритися в спеціальність і вже в шкільні роки усвідомлено обрати свій подальший професійний шлях.