У дніпровському плазма-центрі провели донорський День легкоатлета

Здай плазму — врятуй життя! У дніпровському плазма-центрі “Біофарма” провели донорський День легкоатлета. Мета — повністю забезпечити недоношених новонароджених та онкохворих дітей життєво необхідними ліками із плазми донорів. До акції доєдналися учасники бігової спільноти міста.

Павло багато років професійно займається бігом та спортивним орієнтуванням. Сьогодні він вперше у житті здає плазму. Розповідає, прийшов із товаришами по спорту.

Процедура здачі плазми триває близько години. Спортсменам вона дається легко завдяки відмінному здоров’ю, запевняють у біговій спільноті Дніпра.

Біофарма Плазма Дніпро — ініціатори двох соціальних проєктів “Допоможи народитися дитині” та “Допоможи онкохворій дитині”. Вони стартували на початку року і триватимуть безстроково. Мета — забезпечити малечу безкоштовними альбумінами — препаратами, які виготовляють на основі плазми крові.

Зробити це можуть усі, кому виповнилося 18. З понеділка по суботу з 8-ї до 16-ї. Обов’язкова умова — відсутність хронічних інфекцій, гіпертонії, цукрового діабету та ще деяких хвороб. Із собою треба взяти паспорт та ідентифікаційний код. Перед процедурою вам безкоштовно зроблять аналіз на ВІЛ, гепатити та антитіла до коронавірусу. Після — отримаєте два оплачувані вихідні та до 400 гривень грошової компенсації. Яку, до речі, теж можна одразу передати на допомогу дітям.

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