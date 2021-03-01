Мешканці Дослідного потерпають від пориву труб

Понад 5 років без нормального водопостачання. Мешканці багатоповерхівки у селищі Дослідне потерпають від пориву труб. Мережі у критичному стані й аварії відбуваються регулярно. Ба більше — вода постійно підтоплює підвал. Люди бояться повторення історії із руйнуваннями на житломасиві Тополя. Хто має лагодити труби та чому не виконує свої обов’язки — дізнавався наш Єгор Ромахло.

Ось такі фонтани для мешканців вулиці Наукової, що у селищі Дослідному, буденність. Труба водопостачання за будинком те й робить, що постійно прориває. Латок та хомутів, якими її намагаються реанімувати, вистачає ненадовго. Й потім знову — цілі озера води, які ще й затоплюють сусідні гаражі.

Цей жах, кажуть місцеві, триває вже понад 5 років. Труби ж, які постійно прориває, ніхто навіть не закопував. До сьогодні.

Вода вже потрапила до підвалу будинку та почала підмивати фундамент. Місцевим залишається її лише відкачувати.

Й 5-поверховий будинок, кажуть мешканці, вже навіть почав просідати!

Люди, яких тут понад 200, бояться повторення історії житломасиву Тополя. Коли через підмивання ґрунтів було зруйновано багатоповерхівку. Самі ж мережі водопостачання знаходяться на балансі Державного підприємства “Дніпро”.

Та от у самому підприємстві запевняють, катастрофи не відбувається. Ситуація під контролем.

А ями засипали, бо вже провели поточний ремонт. На капітальні ж роботи — немає грошей.

Через брак коштів мережі водопостачання планують передати на баланс Новоолександрівської ОТГ, до якої входить й Дослідне. Й, начебто, перемовини з цього приводу вже розпочалися.