Вечірнє купання обернулося тяжкими травмами. У Дніпрі медики рятують маленьку Надійку, яка впала до ванни з окропом. Наразі дитина в тяжкому стані, в неї понад шістдесят відсотків опіків тіла. Лікарі не беруться складати прогнози, батьки ж дівчинки просять небайдужих про допомогу. Подробиці інциденту та що необхідно для порятунку малечі — розкажемо прямо зараз.

Маленькій Надійці ще немає й півтора року. Її батьки кажуть, дівчинка активна, допитлива і дуже полюбляє купатися. Ввечері, 25 лютого, мама як завжди готувала донці ванну. Набрала окріп, після збиралася додати холодну воду, однак відволіклася, аби забрати з кухні трави для водних процедур.

Як виявилось, дівчинка посунула відро до ванни та стрибнула просто в окріп. Батьки одразу її дістали, однак дитина встигла отримати понад шістдесят відсотків опіків тіла.

Сама родина з Марганця. Надійку ж рятують в обласній дитячій лікарні. Зараз дівчинка у вкрай важкому стані в реанімації.

Прогнозів щодо майбутнього лікарі не дають. Надя вже перенесла три операції, і попереду ще не одна.

Таке лікування дуже дороге і не по кишені родині. Тому під свою опіку Надійку взяли благодійники.

Щодня Надійці необхідна кров та її препарати. Батьки благають усіх небайдужих допомогти врятувати їхню дівчинку. Донорів просять звертатись до “Банку крові” з поміткою “для Козенко Надії” з дитячої обласної лікарні. Підійде будь-яка група та резус-фактор.