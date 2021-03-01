На вшанування пам’яті Героїв Небесної сотні провели мистецький марафон

Відкритий конкурс української патріотичної пісні та поезії «Поклик Серця». Фотовиставка учасників подій Майдану, показ документального фільму та зустріч з учасниками Революції Гідності. У такий спосіб вшанували пам’ять Героїв Небесної сотні на марафоні мистецьких подій, що відбувся у Палаці Студентів. Участь у ньому взяли артисти із різних міст нашої області.

Учасники мистецького марафону, організованого задля вшанування пам’яті Героїв Небесної сотні, – Анастасія Сердюк та Олександр Коротя. Вони виступають дуетом та у складі ансамблю “Овація” ДНУ. Попри молодість, музиканти серйозно ставляться до такого поняття як патріотизм.

Одна з особливостей марафону — великий віковий розбіг. В заході взяли участь митці з 10 років аж по 85. Яскравим представником старшої вікової категорії став хор “Українська Надія” з Кам’янського.

А творчість українців за кордоном, зокрема пісня Квітки Цісик, стала поштовхом для створення колективом класичного танцю “Подих” хореографічної композиції.

Неформальне спілкування юних виконавців з учасниками двох майданів та революції гідності стали важливою складовою мистецького марафону.

Посилити зв’язок поколінь, передати із вуст в уста емоційну історію країни — саме таку мету ставили перед собою організатори мистецького марафону.

Учасники марафону передають власні палкі почуття до своєї землі мистецькими засобами і, готуючись до виступів, дізнаються багато нового.

Всього учасниками марафону стали понад 150 митців з різних міст нашої області.