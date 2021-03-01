В службі автомобільних доріг запрацювала археологічна виставка

Велике будівництво сприяє великим відкриттям! Там, де зводили автостраду Дніпро-Київ, на ділянці до Решетилівки багато чого цікавого знайшли археологи. Унікальну експозицію з артефактами відкрили сьогодні в Обласній службі автомобільних доріг. Протягом п’яти днів можна не лише подивитися виставку, а й поспілкуватися з учасниками археологічної експедиції.

Один з учасників археологічної експедиції на трасі Н-31, Павло Губрієнко розповідає про деякі артефакти, що знайшли його колеги та він сам.

Всі експонати невеличкі самі по собі. Щоб їх знайти та підняти з культурних шарів, знадобилася, окрім лопат, й велика техніка. Уявити масштаб подій допомагає цей видовищний відеоролик.

Зараз не можна сказати хто з партнерів проєкту більш задоволений результатами. Збудували 28 кілометрів сучасної траси й разом з тим зробили унікальний дослідницький шлях у глибини історії.

З початку будівництва у 2019 році, знайдено 4 поселення. Археологи можуть встановити — які в них жили люди, хто їздив цім шляхом з півночі на південь й навпаки. Висновки вчені роблять саме завдяки цим кам’яним, керамічним та металевим дрібницям.

Більшість з артефактів потрапить до колекції історичного музею. Зараз найцінніші з речей обирає око справжнього фахівця.

Досліди обов’язково продовжать, бо залишилося збудувати ще 29 кілометрів траси Н-31. І зараз вже зрозуміло, що зупинитися на цьому неможливо. Це як вийти з всесвітнього історичного процесу.

Виставка артефактів, знайдених під час будівництва автотраси, відкрита у приміщенні служби автодоріг. Час відвідання, щоправда, обмежений з 10 до 13 години протягом 5 днів. Але хто цікавиться, обов’язково зазирне.