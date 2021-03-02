Дніпро щодня патрулюють 50 інспекторів муніципальної варти

Допомагають правоохоронцям. 50 інспекторів муніципальної варти щодня патрулюють міські території та охороняють об’єкти комунального майна. Також слідкують за дотриманням благоустрою, громадського порядку та законністю торгівлі. Детальніше про роботу муніципальної варти — далі у сюжеті.

Кожного дня на патрулювання містом виходять 8 парних піших нарядів. Цілодобово чергують 6 автопатрулів, плюс 3 екіпажі та 16 інспекторів охороняють комунальні об’єкти й споруди. До початку та після закінчення зміни водії екіпажів проходять медичний огляд.

Після медичного огляду чергові наряди отримують завдання та проходять інструктаж. Потім екіпаж рушає на патрулювання.

Щодня у ситуаційному центрі Дніпра чергує диспетчер муніципальної варти. Все, для того, аби екіпажі оперативно отримували потрібну інформацію.

І ось — надійшов дзвінок від мешканців зі скаргою на розпивання спиртних напоїв на дитячому майданчику у сквері «Прибережний». Екіпаж муніципальної варти одразу проінформували про цей випадок. Прибувши на місце, інспектори проводять роз’яснювальну роботу.

Муніципальна варта не дає спокою так званим «наливайкам». Перевіряє законність торгівлі спиртними напоями та тютюновими виробами. Під час таких рейдів торік у Дніпрі вилучили понад 4 тисячі літрів алкоголю та понад 4,5 тисяч пачок сигарет.