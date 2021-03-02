Мер Дніпра виступив зі зверненням щодо Муніципального кодексу

Муніципальному кодексу — так. Міський голова Дніпра виступив зі зверненням до населення та уряду країни. На його думку, лише поява Муніципального кодексу дозволить створити чіткі правила гри, в першу чергу, у фінансових питаннях. Мовляв, держава повинна передати непритаманні їй функції громадам: право екологічного контролю та адміністрування місцевих податків, геокадастр, інститут третейських суддів та створення муніципальної поліції безпеки.

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