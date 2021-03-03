Рік тому в Україні виявили першого хворого на коронавірус

Рік коронавірусу в Україні. Саме 3-го березня 2020-го у Чернівцях занедужав перший чоловік. Він повернувся з Італії, де в той час вже вирувала пандемія. За місяць хворих було понад тисячу. Станом на сьогодні загальне число інфікованих українців перевалило за 1 мільйон 360 тисяч. З них майже 90% вже одужали. Багатьом довелося звертатися по меддопомогу. В яких умовах лікарі рятують найтяжчих пацієнтів? Дивимось!

Тетяна Каптєлова — головна лікарка поліклініки Інтерпайп. Коронавірусом заразилася минулої весни — припускає, від пацієнтів. Хвороба швидко прогресувала.

Лікарці ставало дедалі гірше. За одну ніч насиченість крові киснем впала до критичних вісімдесяти відсотків. Її екстрено госпіталізували та під’єднали до кисневого концентратора.

Щоб рятувати важких хворих, багатьом лікарням Дніпра довелося перепрофілювати свої відділення. Серед них й обласна лікарня Мечникова. Там задіяли зо дві сотні медиків, під ліжка для корони виділили пульмонологію та частину хірургічного корпусу.

“Ось власне у цих стінах знаходиться спеціалізований центр допомоги хворим на коронавірус. За рік тут врятували близько тисячі пацієнтів з ураженням легень понад 50%. Наразі реанімація заповнена, 15 хворих вкрай тяжкі.”

Завідувачка пульмонологічного відділення згадує: медикам доводилося проводити в костюмах біологічного захисту до 10 годин.

Аж до осені 2020-го число хворих на Дніпропетровщині росло поступово. Втім у середині листопада кількість інфікованих почала зростати вдвічі швидше. Деякі медзаклади не справлялися. Ці кадри зафільмувала пацієнтка 9-тої лікарні: через нестачу ліжок хворих клали у коридорах та навіть їдальні.

Фельдшери, лікарі та медсестри. Весь рік рятуючи чужі життя вони щодня ризикували своїми. На Дніпропетровщині станом на кінець лютого перехворіло понад 3000 медпрацівників, 25 – померли.

У 2021-му, сподіваються, буде легше. Наразі лікарні області працюють в напруженому режимі, але спокійніше, ніж восени. Завантажено менш як 30% ліжок. Великі надії покладають саме на вакцинацію, що має захистити медиків.

Тетяна Каптєлова ж, навіть через рік після хвороби, все ще має антитіла до коронавірусу. З огляду на свій досвід дає декілька порад:

– Не нехтувати масками. Навіть ті, хто перенесли COVID, можуть заразитися вдруге

– Слідкувати за імунітетом. Тяжкість перебігу хвороби значною мірою залежать саме від цього.

– З увагою ставитися до постковідного синдрому, який може виникнути у тих, хто тяжко перехворів.

Й звісно ж, не займайтеся самолікуванням та не відмовляйтеся від вчасної госпіталізації.