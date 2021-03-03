АНД район потерпає від щорічних весняних підтоплень

Машинами сюди краще не їздити, а багнюка на тротуарах така, що діти застрягають й не можуть вибратися самотужки. АНД район потерпає відщорічних весняних підтоплень. Низький берег Дніпра та близькі ґрунтові води роблять життя місцевих нестерпним. Чи збирається міська влада бодай якось допомогти людям — дивіться у сюжеті Софії Куценко.

Бездоріжжя та багнюка замість нормального асфальту. А ще калюжі ледь не по коліно. Відсутність бодай найменшої інфраструктури вже майже 20 років турбує мешканців АНД району. Від постійних підтоплень потерпають, зокрема, у цьому дворі.

Грязьовими стежками по вулиці Придніпровській веде нас пан Сергій.

Асфальту ніколи не було, а ями ніхто не латав. Тут навіть машиною складно проїхати. З-під землі стирчать металеві штирі, які через калюжі просто не видно.

Підтоплює двір щоразу після опадів, особливо на початку березня. Територія навколо перетворюється на суцільне озеро. Неодноразово посеред вулиці у багнюці застрягали діти. Така історія нещодавно трапилася і з 7-річним сином Світлани.

А ось Микола Андрійович мешкає тут все життя. Згадує: сильні паводки почалися років двадцять тому, коли неподалік прокладали трубопровід та пошкодили дорогу. Відтоді її жодного разу не ремонтували. Хіба що кілька років тому мешканці самотужки завезли шлак.

По допомогу люди чи не щомісяця звертаються до міськради, утім, все марно.

Як пояснюють у КП “Гідроспоруди”, підтоплення цих територій — явище не нове. АНД район побудований у прибережній частині, а ґрунтові води знаходяться близько до поверхні. Врятувати місцину зможе тільки зливова система, якої тут ніколи не було.

“Під час забудови ця зливова мережа не була передбачена. Тобто там навіть поряд немає зливової мережі. Тобто якщо будувати, то будувати від того місця і до річки Дніпро. А це значна відстань та значні капіталовкладення.”

Та наслідки від постійних підтоплень можуть бути дуже серйозні, попереджають гідрогеологи.

“Руйнування будівель згодом, це деформації будівель, підтоплення підвалів, приміщень трохи нижчих за цоколь. Також це поява плісняви, це деградація ґрунтів.”

А це вже інша частина АНД району — вулиця Гагринська. Проблема підтоплень для людей тут не нова. Після підняття центральної дороги, вся вода збирається тепер на подвір’ях місцевих.

На ганку пані Оксани не затопило хіба що оселю. Усе інше вже місяць у воді. Останні 3 роки підтоплення жахливі. Усе через неспроможну дренажну систему.

У районній адміністрації цьогоріч планують зайнятися проблемою — прочистити канал Гнилокіш та відремонтувати насосні станції.

На питання — скільки все це коштуватиме? – в адміністрації АНД району відповісти не готові. Кажуть, проєктні роботи у стадії розрахунків.