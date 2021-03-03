Щеплення від коронавірусу отримали 90 медиків лікарні Мечникова

03.03.2021 19:06

Сьогодні вакцинація стартувала у Кривому Розі, Павлограді та ще одному медзакладі Дніпра — лікарні Мечникова. Туди препарат компанії Astra Zeneka доправила мобільна бригада. Щепили зо 90 медиків з різних відділень. Як це було — наша знімальна група бачила процедуру на власні очі та розпитала лікарів про перші враження. Увага на екран!

Лілія Валентинівна — членкиня мобільної бригади вакцинації. Показує, увесь час аж до моменту введення препарат зберігають за температури від плюс двох до плюс восьми градусів.

До складу мобільної бригади входять лікар та дві медсестри. Перед процедурою медики оцінюють стан здоров’я своїх колег. Якщо є якісь скарги, або протипоказання, щеплення не роблять.

Оксана працює медсестрою у відділенні судинної неврології. Прийшла вакцинуватися, щоб убезпечити близьких. Адже час від часу їй доводиться працювати з інфікованими на коронавірус. Під час щеплення каже, боляче не було.

Скористалася можливістю щепитися й 74-річна кардіологиня пані Наталя.

У лікарні Мечникова працюють понад 2000 лікарів. Більшість час від часу контактують з хворими на ковід. Тож право щепитися є у всіх. Щоправда, сьогодні зі 100 медиків, що були у списку, не допустили 10.

Після вакцинації кожен лікар має провести 30 хвилин під наглядом своїх колег. Після — можуть одразу ж повертатися до роботи.

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