За пів року паркувальна інспекція Дніпра евакуювала понад 3 тисячі машин

Залишаєте автівку аби де — готуйтесь до евакуації. Тільки за останні пів року паркувальна інспекція Дніпра забрала понад 3 тисячі машин. Штраф за грубе порушення правил дорожнього руху – 510 гривень. Ще 720 водію доведеться сплатити за евакуатор. Й це не все, адже 144 гривні коштує кожен день перебування машини на штрафмайданчику. Детальніше — у наступному сюжеті наших кореспондентів.

У об’єктиві інспектора з питань контролю за паркуванням дві автівки. Водії Мазди та Міцубісі залишили свої машини надто близько до пішохідного переходу неподалік вулиці Короленка. І це привід викликати евакуатор.

Водійці Мазди пощастило — вона вчасно повернулася та застала автівку вже підготовленою до евакуації. Жінка відбулася штрафом у 510 гривень. А от другу іномарку все ж транспортували на штрафмайданчик.

Ще один порушник вже на вулиці Челюскіна. Водій залишив машину надто близько до виїзду з прилеглої території. Тож його джип теж мають увезти. Однак в автовласника сьогодні вдалий день — саме цієї миті він вибігає із сусідньої будівлі.

Водій хоч і намагався виправдовуватися, однак провину визнав.

У Інспекції з паркування розповідають — в день буває до пів сотні подібних порушень. А за останні пів року ця цифра вже сягнула 3 тисяч ! І тенденції на зменшення поки немає.

Найчастіше до послуг евакуатора вдаються у центрі міста через велику концентрацію автівок. У деяких випадках водіям не залишається нічого іншого, як запаркувати машину з порушенням. У поліції ж кажуть — такі рішення часто призводять до ДТП.

За даними патрульної поліції, щотижня тільки через водіїв, які порушують правила паркування, стається близько сотні ДТП.