Відкрилась виставка київського художника”Гривні альтернативні”

“Гривні альтернативні”. Це назва виставки київського художника Давида Чичкана. Сучасний митець шукає прихований сенс у зображеннях видатних постатей на українських банкнотах. Автор цікавиться не стільки портретами, скільки літературними текстами цих особистостей. Своїми відкриттям він ділиться з відвідувачами. Виставка зараз працює в галереї “Артсвіт”. Там побувала наша Ірина Каблоцька.

На виставці всього декілька творів. Вони не дуже яскраві, скромні, але ненав’язливо нагадують банкноти. Цікаво, чому автор вибрав саме гроші для ілюстрації своїх ідей.

На творах гривнях великими літерами виписані цитати, що належать визначним постатям свого часу. Івану Франко у філософській роботі “Що таке соціалізм”, Лесі Українки в поемах “Катакомби” та “Давня казка”, Михайлу Драгоманову в програмі “Переднє слово”. Це і є головні меседжі експозиції.

Художник відвідував Дніпро п’ять років тому, щоб дослідити анархістські рухи в наших краях на початку 20 століття. Робота тоді завершилася великою виставкою також в Артсвіті. Цього разу Давид Чичкан більш лаконічний. Але не менш цікавий. У творах мають значення дрібниці.

Давид Чичкан завзято називає себе рисувальником, а не художником. В цих картинках, каже, головне тексти. А форму виставки обрав тому, що тільки так можна змусити людей зрозуміти — якщо на грошах зображені люди, яким було що сказати, то треба і зараз вчитуватися в їхні слова.