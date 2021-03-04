В області 384 нових випадків коронавірусу

Британський штам коронавірусу дістався й України. Два випадки виявили в Івано-Франківську. Це вже підтвердили в Інституті епідеміології та інфекційних хвороб. Крім того, в країні стрімко зростає кількість нових хворих на COVID-19 – за минулу добу понад 10 тисяч. Інфекціоністи заговорили про початок 3-ї хвилі пандемії, а урядовці про можливість повернення до всеукраїнського лоукдану. Детальніше про ситуацію — далі.

Десять тисяч 57 українців отримали минулої доби позитивний тест на коронавірус. В епіцентрі залишаються Прикарпаття та Закарпаття. А також Житомирщина і Київ. В нашій області кількість нових випадків наближається до 400. Не змогли врятувати 14 мешканців Дніпропетровщини.

На апараті ШВЛ в області до 17 пацієнтів, тоді, як декілька тижнів тому не було й десяти. У профільному департаменті кажуть, якщо зростання й далі триватиме, то вже за 3 тижні ми можемо досягти пікових показників листопада.

В області триває вакцинація. Тільки за середу імунізували 350 працівників медзакладів. У другій половині березня сподіваються розпочати другий етап. Разом з мобільними бригадами розпочнуть роботу 66 спеціальних кабінетів щеплення. В поточному році Уряд має намір вакцинувати близько десяти мільйонів українців.

Згідно з планом вакцинації пересічні громадяни зможуть щепитись від коронавірусу лише у 5-й етап. Для них почала працювати електронна черга. До якої можна записатись через колцентр Міністерства охорони здоров”я або за допомогою додатка “Дія”. Алгоритм імунізації процедури для всіх однаковий.

Станом на 4 березня першу дозу вакцини від COVID-19 отримали понад 9 з половиною тисяч осіб. Але зрозуміло, що найближчим часом глобального імунітету в Україні не досягти. Якщо не вдасться стримати кількість хворих обмеженнями адаптивного карантину, доведеться повертатись до більш жорстких, кажуть в уряді. Поки що локальний локдаун введено в Івано-Франківській, Чернівецькій та Житомирській областях, які опинились в червоній зоні.