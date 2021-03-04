У Дніпрі шукали порушників правил благоустрою

М’ясо, риба та молоко — товари, які за санітарними правилами в жодному разі не можна продаватися на вулиці. У Дніпрі провели рейд з виявлення порушників благоустрою міста. Чи покарали продавців за стихійну торгівлю — знає наша Софія Куценко.

Обвітрене м’ясо та сир на прилавку біля дороги. Товар без рукавичок та маски покупцям пропонує пані Олена.

Жінка сама із Магдалинівки. У Дніпрі нібито торгує вперше. Однак це не звільняє її від відповідальності. За стихійну торгівлю на продавчиню складають адміністративний протокол.

Щоправда, при собі документів Олена не мала. Тож за порушення благоустрою міста доведеться відповідати її напарнику.

А це вже інша точка торгівлі — на Лівобережжі Дніпра. Просто посеред вулиці чоловік продає м’ясо та сало. Тут працює доволі часто. Каже: на ринку надто дорога оренда.

І хоч попит на м’ясо зі стихійних точок є, більшість перехожих все ж утримується від таких покупок.

Фрукти та овочі — лише ці продукти можна продавати на вулиці. Й те, потрібно мати відповідні документи від КП “Благоустрій”. Все інше — під забороною. У випадку виявлення несанкціонованої торгівлі, на порушників складається адмінпротокол.

Штраф за нехтування правилами благоустрою становить від 340 гривень.

Якщо порушника ловлять не вперше, йому доведеться сплатити вже 750 гривень.