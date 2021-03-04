Висадив дитину на півдорозі до школи

У Дніпрі о 7-й ранку водій маршрутки номер два вигнав з салону 6-класницю. Мовляв, забув, що дівчинка сплатила за проїзд. Школярка так перелякалася, що вже не змогла їхати на заняття — батькам довелося забрати доньку додому. Натомість не розгубилася мати 12-річної Дарини поскаржилась автоперевізнику та профільному департаменту міськради. Чим скінчився черговий скандал за участі водія маршрутки — наша Валерія Бовша вже знає всі подробиці.

Ось тут, саме на цьому місці, о 7 годині ранку водій маршрутки висадив 12-річну дівчинку. попри те, що Дарина сплатила за проїзд, він на відріз відмовився її вести далі. Вона була налякана, плакала, і тільки-но повернулася до тями — одразу зателефонувала мамі.

Мати Дарини просить не показувати її обличчя, побоюється помсти за розголос ситуації. Втім мовчати не хоче, каже — таке може повторитися з будь-якою дитиною.

Жінка розповідає: сісти у маршрутку біля дому майже неможливо, адже салон вщент забитий. Тому доньці доводиться об’їжджати в кругову, тож і сплачує за проїзд удвічі більше. Того разу зробила як завжди, але водій довіз до кінцевої зупинки й наказав виходити.

Дівчинці довелося пропустити школу, адже вона не могла заспокоїтись. Для неї цей конфлікт став серйозним потрясінням. Колеги ж водія, який так жорстоко повівся з дитиною, ситуацію коментують стримано.

Диспетчери з інших маршрутів про конфлікт також знають. Переконані: така поведінка для водіїв неприпустима.

Обурена мати дівчинки звернулася до автоперевізника. Там пообіцяли розібратися в ситуації. І слова дотримались.

“Водій звільнений! Без коментарів! Вибачте!”

Як з’ясувалося, водія звільнили того самого дня. У департаменті транспорту рішення повністю підтримують.

“Ми розуміємо, що була некоректна поведінка у водія відносно до дитини. І за це водій отримав перше попередження. Протягом години людина закурила в салоні — через що людина була звільнена.”

У департаменті нагадують: інформація про водія та перевізника є у кожній маршрутці. А найоперативніше всі проблемні питання щодо міського транспорту вирішують в офіційному телеграм-каналі. Його адреса зараз на ваших екранах.

@DepTransDMR

ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ ДЕПАРТАМЕНТУ ТРАНСПОРТУ ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКРАДИ