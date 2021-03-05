Для тих, хто вивчає історію та цікавиться видатними особистостями. Найближчим часом у вільному доступі з’явиться аудіокнига “Скарби Олександра Поля”. Вона про людину, що перетворила наш край на індустріальне серце країни. Текст аудіокниги начитали місцеві журналісти та відомі актори з Києва. Кореспонденти 11 телеканалу також долучились до цього соціального проєкту.

Через локдаун художня книга “Скарби Олександра Поля” не була надрукована. Але з’явилась ідея створити аудіо книгу, текст якої начитають медійники.

Дніпровська письменниця Наталія Дев’ятко зраділа, що її твір отримав форму дуже популярної останнім часом аудіокниги.

До проєкту долучилась кореспондентка телеканалу ICTV у Дніпрі Христина Венгеляускайте.

Телеведуча 11 телеканалу Олена Петроченкова та кореспондентка Олена Городецька з теплими відчуттями розповідають про свою участь у запису аудіо книги.

Ахтем Сеїтаблаєв навіть отримав додаткові уроки вивчення української мови під час роботи над “Скарбами Поля”.

Відомий актор і режисер згадує, що не одразу знайшов відповідний стиль запису.

Відомий казкар Сашко Лірник вже готовий взяти участь у наступних проєктах. Адже завдяки йому дізнається багато цікавого.

Автори проєкту сподіваються, що аудіо проєкт “Скарби Олександра Поля” зацікавить і дорослих, і дітей. Найближчим часом роботу над ним вже завершать і запис буде у вільному доступі.