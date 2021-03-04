За підтримки компанії Інтерпайп стартували навчання юних мехатроніків Дніпра та області. В четвертому сезоні візьмуть участь 30 шкіл та стільки ж профтехучилищ. Через карантин заняття проходитимуть онлайн. Діти керуватимуть роботами дистанційно! Як саме. Дивіться далі в сюжеті наших кореспондентів.

В лабораторіях Дніпровської політехніки школярі та студенти мають змогу безкоштовно навчатися на найсучаснішому німецькому обладнанні. Воно повністю імітує виробництво на реальному підприємстві.

Замість заняття в аудиторії — онлайн урок. Через карантин четвертий сезон навчання мехатроніці у Політехніці стартував дистанційно. Але на якість підготовки це не вплине, запевняють викладачі. Керувати обладнанням школярі та студенти зможуть дистанційно, просто зі свого навчального закладу.

По той бік екрану лекцію уважно слухають студенти Дніпровського технікуму зварювання та електроніки імені Патона — це одна з 30-ти команд, що долучилася до навчання.

Мрії підлітків втілюються у життя завдяки співпраці навчального закладу та великого бізнесу. Компанія Інтерпайп облаштувала дві сучасні лабораторії мехатроніки у Дніпровській політехніці. Вже декілька років в них готують майбутніх висококваліфікованих фахівців.

За декілька років без таких фахівців не зможе обійтися жодне сучасне виробництво! На Інтерпайп НТЗ працюють сучасні автоматизовані лінії, на яких задіяні 250 висококваліфікованих фахівців-мехатроніків і потреба у таких кадрах зростає.

Цього сезону у Політехніці тренуватимуть 150 учасників. У травні відбудуться фінальні змагання. Найкращі мехатроніки отримають призи від компанії Інтерпайп.