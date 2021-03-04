У Дніпрі готуються до перепрофілювання шкіл, згідно з вимогами реформи освіти. Тож вже цього року деякі заклади не набиратимуть першачків. За кілька років вони стануть ліцеями, де вчитимуться лише старшокласники.

В інших же школах навпаки — ліквідують 10-11 класи. Наразі вже створено проєкт мапи ліцеїв та гімназій. Невдовзі його представлять в управлінні освіти та покажуть міським депутатам. Потім інформацію щодо зміни профілю шкіл повідомлять батькам.

“Співбесіди з керівниками шкіл проведені, а вже наступного тижня управлінням освіти заплановано зустрічі з батьківськими радами шкіл у мікрорайонах міста.”