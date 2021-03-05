На Дніпропетровщині кількість хворих пішла у гору +497 випадків

Рівень COVID-госпіталізацій перевищено вже в 7 регіонах України. До помаранчевого списку сьогодні додалась і Хмельниччина. Дніпропетровська область й досі залишається в жовтій зоні небезпеки. Хоча показник нових випадків зростає щодня. За минулу добу майже 500. А по країні в цілому вже другий день поспіль фіксують понад 10 тисяч інфікованих. Детальніше про ситуацію — далі.

За добу на коронавірус захворіли 10 155 українців. Серед них – 577 дітей та 345 медпрацівників. Найбільше інфікованих додалось в Києві — тут добовий показник наближається до тисячі. Також серед лідерів Вінницька, Закарпатська, Івано-Франківська та Житомирська області. Дніпропетровщина поки тримається у жовтій зоні. Хоча кількість хворих в нас також пішла у гору. Число госпіталізованих з діагнозом COVID-19 за минулий тиждень зросла майже на чверть.

Вже офіційно підтвердили наявність британського штаму вірусу в Україні. Є невелика різниця у симптоматиці. Мутований вид частіше знаходять у людей, які скаржаться на постійний кашель. Також британець викликає сильну втому, лихоманку, біль у м’язах і горлі. А тим часом вже вакцинувались майже 12,5 тисяч українців. Вакцина Covishield знаходиться у 10-дозних флаконах. Аби використовувати її раціонально, в дорожню карту внесли зміни.

В нашій області щеплення відбувається за планом. Поки всі імунізовані почуваються в рамках протоколу.

А В МОЗ вже назвали чіткі протипоказання до щеплення від коронавірусу.

На Дніпропетровщині кажуть – 37,5 тисяч доз, що надійшли, вистачить і на початок наступного етапу вакцинації. Він запланований на другу половину березня.