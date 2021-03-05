Україна хоче відмовитись від сезонного переведення годинників

Перехід на літній час можуть скасувати. Україна хоче відмовитись від сезонного переведення годинника. Відповідний законопроєкт у першому читанні підтримали депутати Верховної Ради. На думку законотворців, зміна часу негативно позначається на здоров’ї громадян і не має економічного ефекту. Чи варто переводити годинники та за яким часом житимуть українці — Таїсія Скрипник досліджувала питання.

Останньої неділі березня українці традиційно переводять годинник на так званий “літній час”- на годину вперед. Дискусія щодо доцільності такого переходу точиться вже давно, цього ж року за питання взялися грунтовно. На голосування верховної ради винесли законопроєкт щодо скасування сезонного переведення годинника.

Переведення годинника на літній час для Катерини — справжнє випробовування. Дівчина каже, і без того страждає на головний біль. Втрачена ж година сну одразу відбивається на стані здоров’я.

І це не дивно, пояснює лікар-психотерапевт. Такі симптоми — досить поширене явище. Все через дофамін та мелатонін, які синтезуються в організмі у конкретний проміжок часу.

Ці проблеми — лише верхівка айсбергу. Порушення біоритмів може призвести до більш тяжких наслідків для здоров’я.

Ґрунтуючись на медичних висновках та відсутність економічної користі, віцеспікер парламенту Руслан Стефанчук ініціював законопроєкт щодо скасування в Україні сезонного переведення годинника. Депутати проголосували “за” у першому читанні.

Якщо закон приймуть у другому розгляді, українці назавжди залишаться на зимовому часі. Реакція на нововведення у суспільстві неоднозначна.

Насправді обрати оптимальний час не так просто, каже астроном Людмила Марченко. Україна розтягнута вздовж меридіану і реальний час у її західній та східній частині різниться майже на годину.

Проте у сезонному переведенні часу все ж був сенс. Влітку сонце встає раніше. Й коли годинник переводили вперед, це дозволяло ефективніше використати світловий день. Якщо ми залишимося на зимовому часі, для східних областей України світатиме дуже рано.

Обов’язкове переведення годинників на літній та зимовий час Європарламент скасував ще у 2019-тому. Країни ЄС мають право самостійно обирати: зберегти систему, чи відмовитись від неї. Держави, які вирішать назавжди залишитися на зимовому часі, останній раз переведуть годинник у жовтні цього року.