На вулицях Яворницького та Акінфієва відремонтували фасади будинків

05.03.2021 17:36

Пофарбували та утеплили. На вулицях Яворницького та Акінфієва відремонтували фасади будинків. Як зараз виглядають оновлені будівлі та за яким принципом їх обирають — знають наші журналісти. Подробиці  далі.

Пані Олена переїхала до будинку на Яворницького, 6 зовсім нещодавно. Але встигла побачити будівлю до ремонту. Після оновлення фасаду, каже жінка, стало більш затишно.

Сам же будинок являється історичною пам’яткою архітектури.

“Будинок відомий в народі, його називають “Будинок політкаторжан”. Зведений був у за проєктом нашого відомого міського архітектора Самодриги.”

До його реконструкції поставилися дуже відповідально, аби жодним чином нічого не пошкодити. Оновлювали будівлю таким чином, аби максимально зберегти її первісний вигляд.

А ось в хрущовці на Акінфієва, 9 фасад ще й утеплили.

Цьогоріч у планах оновити фасади ще чотирьох будинків на Слобожанському проспекті. Загалом за минулий рік міським коштом оновили фасади 9 будинків.

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