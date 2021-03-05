Торгівлю червонокнижними первоцвітами почали моніторити ще з середини лютого

Бережіть первоцвіти! У центрі Дніпра школярі роздавали паперові квіти й закликали перехожих не купувати крокуси, проліски та підсніжники. Останні, до речі, занесені до червоної книги України й торгівля ними заборонена. Тож чи торгують рідкісними квітами у Дніпрі? Наші кореспонденти вирушили в рейд і перевірили. Увага на екран!

Два дні до 8-го березня. Сезон масового розпродажу квітів — у розпалі! Але чи є серед них червонокнижні підсніжники? Ми вирішили перевірити найпопулярніші точки вуличної торгівлі. Ось одна з таких на вулиці Титова.

Продавчині божаться — ніколи не торгували червонокнижними рослинами.

Не на камеру зізнаються: підсніжники не продають, бо останнім часом за них почали активно штрафувати. До того ж цьогоріч їхній сезон розпочнеться трохи пізніше.

Вже ранньою весною в Україні розпускаються десятки видів первоцвітів. Більшість занесені до червоної книги. Це зокрема проліска дволиста, дикорослі тюльпани, цибуля ведмежа, шафрани, сон-трава та інші. За торгівлю та придбання їх можна отримати штраф до 3600 гривень. Адже один зірваний підсніжник — вкрадене життя у ще 45 ростків.

Торгівлю червонокнижними первоцвітами у Дніпрі почали моніторити ще з середини лютого. Порушників, запевняють, знаходять щодня.

За підрахунками міністерства захисту довкілля, щороку в Україні знищують до 20 мільйонів квіток первоцвітів. Аби привернути до цього увагу, гуртківці «Станції юних натуралістів» сьогодні вийшли на проспект Яворницького.

У кошиках близько 400 паперових квітів. Їх роздавали усім жінкам, які проходили повз.

В КП “Благоустрій міста” закликають: якщо ви побачили, як хтось торгує підсніжниками, телефонуйте за вказаними номерами та до поліції.

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