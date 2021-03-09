У Дніпрі презентували детектив, який написав 19-річний хлопець з інвалідністю

“Той, хто бачить крізь час”. У Дніпрі презентували фантастичний детектив, який написав 19-річний хлопець з інвалідністю. Роман про художника реставратора, який здатен бачити минуле та майбутнє, вже зібрав перші позитивні відгуки. Як підтримати молодого письменника – дивіться далі в сюжеті.

Олександрові 19. Хлопець навчається в університеті, має свій ютуб-канал. Захоплюється живописом, міфами та легендами. Розповідає, книги почав писати у п’ятому класі. Сьогодні він презентує свій перший друкований твір – “Той, хто бачить крізь час”.

Над твором, каже, працював близько року. Це фантастичний детектив про художника реставратора, який здатен бачити минуле та майбутнє.

Кошти на видавництво твору сім’ї допомагали збирати українські та закордонні волонтери, блогери, депутати та благодійники.

Усього в пілотному тиражі 30 книг. 20 хлопець потроху продає, 10 – вже роз’їхалися по міських бібліотеках.

У мережі теж вже з’являються перші відгуки.

Зі шкільних часів в Олександра залишилися невиданими ще два проєкти. Також хлопець одночасно працює над 15-а творами. Усі охочі можуть допомогти в їх публікації. Реквізити – на ваших екранах.

5168 7559 0097 3591

Демченко Олександр Олександрович

Якщо ж бажаєте придбати “Той хто бачить крізь час”, телефонуйте за вказаним номером.

(098) 510 94 96

Фрагмент можна прослухати на ютуб-каналі Олександра.