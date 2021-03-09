В лікарню Мечникова за понеділок надійшло 10 пацієнтів з ковідною пневмонією

В Україні ускладнюється епідситуація з COVID-19. До червоних карантинних зон додалась ще одна — Закарпатська. А в помаранчевій опинились вже 9 областей. Дніпропетровщина до їхнього числа поки не увійшла. Хоча збільшення кількості нових хворих відбувається й у нас. Ну і по всій країні триває вакцинація від коронавірусу. На сьогодні щеплення отримали понад 19 тисяч осіб. В МОЗ таким результатом не задоволені. Про ситуацію — дивіться далі.

За минулий тиждень в Україні захворіли майже на 10 тисяч осіб більше, ніж напередодні, що свідчить про початок третьої хвилі COVID-19. Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов. Також в країні продовжує зростати і кількість госпіталізацій пацієнтів з коронавірусом.

Житомирська, Івано-Франківська, Чернівецька та Закарпатська області перебувають у червоній зоні. Остання — на межі колапсу. Про катастрофічну ситуацію заявив і мер Івано-Франківська. Дніпропетровщина у порівнянні з ними виглядає більш благополучно. Але зростання захворюваності спостерігається і у нас.

Кількість пацієнтів з тяжким перебігом хвороби зросла в лікарні Мечникова. Тільки за понеділок надійшло 10 людей з ковідною пневмонією.

Медики вже активно говорять про початок третьої ковідної хвилі. Інфекціоністи ж занепокоєні наявністю в Україні мутованих видів. Наприклад, британського, який вже офіційно підтверджений.

Поки британця виявили тільки в Івано-Франківщині. Але він може дуже швидко розповсюдитися й далі. Це вже може призвести до зовсім іншого перебігу подій. Коли до вже наявних червоних зон додадуться й 9 помаранчевих. Дніпропетровщина ж поки в жовтому рівні небезпеки.

Вакцинація, яка б могла загальмувати процес поширення коронавірусу, в Україні проходить досить повільно. Своє незадоволення процесом висловив очільник МОЗ.

Тож не покладаючись на вакцину, медики знов заговорили про перевірені правила безпеки — маска, дистанція та дезінфекція рук.