Стати в чергу на вакцинацію від коронавірусу можливо за кілька кліків

Міністерство цифрової трансформації України разом з МОЗ влаштували електронну чергу для запису на щеплення від COVID-19. Охочі мають спочатку зареєструватись у додатку “Дія” й заповнити невеличку анкету. У наступному сюжеті наш Марко Ручка продемонструє покрокову інструкцію запису на вакцинацію.

Без черг та зайвих довідок можна записатися на вакцинацію від коронавірусу. Для цього потрібно створити кабінет на порталі “ДІЯ”, внести особисті дані. Потім в розділі послуг обрати відповідну опцію. Далі вказати населений пункт, в якому будете вакцинуватись, та зазначити вид діяльності. Й ваш запит вже оброблятиметься. Держпрацівникам авторизуватись на порталі “ДІЯ” не потрібно. Роботодавець має це зробити за вас.

Про розробку електронної черги на отримання вакцини розповів міністр цифрової трансформації на Всеукраїнському форумі. За допомогою цієї послуги у додатку “Дія” запис

на щеплення відбуватиметься більш організовано та оперативно.

Тільки-но стало відомо про електронний лист очікування на вакцину, дніпрянка Катерина не гаяла часу й одразу ж стала в чергу.

Всього ж по всій Україні в електронну чергу через “Дію” та контакт-центр МОЗ записалися понад 200 тисяч українців. У Дніпропетровській області таких понад 14 тисяч. Про подальші кроки щодо самої процедури вакцинації громадян мають сповістити у самому застосунку через повідомлення.

“Кожному, хто зареєструвався на вакцинацію, прийде пуш-повідомлення на емейл, в якому його запросять на вакцинацію. Я так розумію, що людина обере пункт вакцинації, який їй комфортний. Буде сформована черга і людина прийде й отримає.”

Якою вакциною робитимуть щеплення та коли — точно сказати поки ніхто не може.

Попереднє записатися на щеплення можна не тільки через застосунок та портал “Дія”, а і зателефонувавши в контакт-центр МОЗ.