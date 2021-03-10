На Дніпропетровщині +226 інфікованих COVID-19

В Україні зростає кількість хворих на коронавірус — за минулу добу їх майже 6400. Також більшає і госпіталізацій — за вчора майже 2 тисячі. Навантаження на медичну систему настільки велике, що в деяких областях становище називають надкритичним. Але в уряді запевняють, до чергової хвилі COVID-19 Україна готова. Про ситуацію в країні та на Дніпропетровщині — дивіться далі.

Вже рік, як Україна рахує показники захворюваності на COVID-19. Зараз розпочалась третя його хвиля. Кількість нових випадків зростає і на Дніпропетровщині. За минулу добу +226 інфікованих.

Крім того, медики констатують, що COVID все частіше вражає молодих людей, а також дітей. На сьогодні в стаціонарах області перебувають 133 неповнолітні пацієнти з підозрою на коронавірус. А ще у 34 його вже підтвердили.

Про безпеку та дотримання карантинних правил говорив сьогодні й очільник уряду.

Імунізацію в Україні продовжують робити вакциною CoviShield. Це єдиний препарат, що зараз маємо. На Дніпропетровщині вже щепили понад 2 тисячі осіб. У тому числі й лікарів, які не відносяться до госпітальних ковідних баз та викладачів медакадемії.

Щеплення по всій області проводять лікарі 9-и спеціально навчених мобільних бригад. Але найближчим часом почнуть долучати й кабінети щеплення, які стаціонарно вакцинуватимуть наступні категорії населення, що на черзі.