Жителі вулиць Образцова та Софії Ковалевської потерпають від жахливих доріг

Ями завширшки у декілька метрів! Жителі вулиць Образцова та Софії Ковалевської роками потерпають від жахливих доріг. Діти кожного дня долають вибоїни, йдучи до двох шкіл та дитсадочка. Водії скаржаться на затори. Коли другорядні вулиці лівобережжя дочекаються ремонту — з’ясовував наш Владислав Авдієнко.

Лівий берег, внутрішньоквартальна дорога, що йде від вулиці Образцова.

Це відео опублікували батьки. Аби довезти дітей до шкіл №№ 69 та 45, а також дитсадочка, щодня доводиться долати справжню смугу перешкод. Через це — регулярні затори.

Не легше й пішоходам. Покриття наче після бомбардування! Щодня саме цією дорогою дітей ведуть до дитсадочка та аж двох шкіл.

Місцеві переживають за безпеку дітей. Адже тротуару подекуди немає. Величезні ями малечі доводиться перестрибувати просто серед проїжджаючих повз автівок.

А ось як виглядає ще один заїзд до школи — вже з боку вулиці Софії Ковалевської.

Місцеві розповідають: востаннє ці дороги ремонтували більше як 10 років тому. Аби достукатися до чиновників, підготували колективне звернення, зібрали понад 5 сотень підписів.

І це спрацювало — територію вже оглянули фахівці департаменту благоустрою та інфраструктури та передбачили фінансування.

Плани масштабні. Розпочати роботи планують ближче до літа — потрібна стійка тепла погода. Щоправда, плани покращення автошляхів поки не стосуються другого заїзду із боку вулиці Софії Ковалевської.

Натомість разом із під’їздами до шкіл на житломасиві планують відремонтувати й інші внутрішньоквартальні дороги — загалом біля 15-ти багатоповерхівок у районі вулиці Калинової. Орієнтовна вартість робіт близько 10 мільйонів гривень.