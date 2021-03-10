У місті продовжують оновлювати пішохідні алеї

Сучасні пішохідні зони замість захаращених територій. У Дніпрі продовжують оновлювати місця для прогулянок городян. Цьогоріч роботи закінчили на вулиці Калиновій та на Алеї художників у центрі. Скільки витратили на розбудову та які наступні локації отримають шанс на реконструкцію — дивіться у сюжеті.

Вимощена тротуарна плитка, лавиці та освітлення. Так зараз виглядає пішохідна алея на початку вулиці Калинової. Облагородили територію тут зовсім нещодавно. Зокрема, прибрали незаконні кіоски та наливайки, які роками дошкуляли місцевим мешканцям.

Трохи далі по Калиновій — ринок старого зразку. Криті навіси з продуктами та речами. Поки що він працює у штатному режимі. Але в майбутньому і його торкнеться реконструкція. Цьогоріч оновленням територій займуться і в інших районах міста.

Оновили цьогоріч і Алею художників, що на центральному проспекті. Поклали асфальт та облаштували місця для митців, які виставляють тут свої роботи. Їхню думку та побажання також враховували перед початком реконструкції.

Олена продає свої картини на Алеї художників вже понад 20 років. Каже: на реконструкцію тут дуже чекали. Радіє оновленню і майстриня з Петриківського розпису Марина.

Цьогоріч планують облагородити й алею навпроти. За роботу візьмуться вже навесні.