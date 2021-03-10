У місті продовжують оновлювати пішохідні алеї

10.03.2021 18:23

Сучасні пішохідні зони замість захаращених територій. У Дніпрі продовжують оновлювати місця для прогулянок городян. Цьогоріч роботи закінчили на вулиці Калиновій та на Алеї художників у центрі. Скільки витратили на розбудову та які наступні локації отримають шанс на реконструкцію — дивіться у сюжеті.

Вимощена тротуарна плитка, лавиці та освітлення. Так зараз виглядає пішохідна алея на початку вулиці Калинової. Облагородили територію тут зовсім нещодавно. Зокрема, прибрали незаконні кіоски та наливайки, які роками дошкуляли місцевим мешканцям.

Трохи далі по Калиновій — ринок старого зразку. Криті навіси з продуктами та речами. Поки що він працює у штатному режимі. Але в майбутньому і його торкнеться реконструкція. Цьогоріч оновленням територій займуться і в інших районах міста.

Оновили цьогоріч і Алею художників, що на центральному проспекті. Поклали асфальт та облаштували місця для митців, які виставляють тут свої роботи. Їхню думку та побажання також враховували перед початком реконструкції.

Олена продає свої картини на Алеї художників вже понад 20 років. Каже: на реконструкцію тут дуже чекали. Радіє оновленню і майстриня з Петриківського розпису Марина.

Цьогоріч планують облагородити й алею навпроти. За роботу візьмуться вже навесні.

Теги: , ,

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro

11channel_dnipro

11channel_dnipro

Інші новини

 На Слобожанському проспекті чоловік стріляв з вікна багатоповерхівки

11.03.2021 18:32

В області щеплення від коронавірусу отримали лише 2300 осіб, переважно медики

11.03.2021 18:28

Стартує Всесвітній тиждень боротьби з глаукомою

11.03.2021 18:22

У Придніпровську впорядковують зупинки громадського транспорту

11.03.2021 18:12

Парки готують до початку літнього сезону

11.03.2021 18:08

Дніпро готується до змагання за звання «Великої культурної столиці»

11.03.2021 18:02
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com