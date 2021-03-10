Початкова школа, гімназія та ліцеї — освітня реформа набирає обертів. Цьогоріч у Дніпрі планують створити 30 ліцеїв. Саме там вчитимуться 10, 11, а згодом і 12 класи. Тож вже з першого вересня цього року такі школи не набиратимуть малюків.

Перепрофілювання – це поступовий процес. Тобто нинішні першачки встигнуть закінчити початкову школу, яку вони відвідують. Щодо старшокласників, то не все так просто. У мерії обіцяють, що 10 класи відкриють там, де назбирають достатню кількість охочих продовжити навчання.

“Ті школи, як і мають багато бажаючих вступити в 10 клас, понад 120, будуть набирати 10 клас.”