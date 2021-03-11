Парки готують до початку літнього сезону

Прибирають, підфарбовують, обрізають дерева! Зелені зони Дніпра готують до початку літнього сезону. У парку Шевченка обіцяють засіяти алеї трендовим мавританським газоном. А у Новокодацькому — висадити зо дві сотні дерев. Які ще зміни чекають на дніпрян цієї весни — дивіться далі в сюжеті.

У парку Шевченка кипить робота. Над санітарною обрізкою дерев працюють одразу 4 бригади робітників. Інші — прибирають опале листя та сміття.

На Монастирському острові ж до початку сезону планують просіяти пісок на пляжі, обстежити дно за допомогою водолазів. А ще дотриматися низки критеріїв, аби отримати блакитний прапор.

Також цьогоріч у парку Шевченка анонсують новинку, світовий тренд — мавританські газони. Це суміш із 20 особливих квітів. Їх планують посіяти навколо пам’ятника Шевченкові, на квітниках та вздовж центральних алей.

Готуються й до відкриття у парку Новокодацький на Червоному Камені. Підмітають територію, прибирають листя та гілки. Встигнути зробити усе мають до першого травня.

У цьому парку окрім штатних робітників до прибирання залучили безробітних. Кожен з них отримує мінімальну зарплатню – 6000 гривень на місяць, або 36 гривень на годину.

Головна перевага таких підпрацювань в тому, що безробітний не втрачає матеріальну допомогу від біржі праці. На таку програму у 2021-му місто виділило понад мільйон гривень.