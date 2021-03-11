Дніпро готується до змагання за звання «Великої культурної столиці»

11.03.2021 18:02

Перемога у конкурсі принесе місту грант у 20 мільйонів гривень на реалізацію творчих задумів. Із заявкою подаватиметься проєкт під назвою «Дніпро: Гравітація». На розсуд журі представлять понад десять ідей, які поєднують театр, сучасне мистецтво, літературу, космічну науку та архітектуру.

Народна філармонія, Джаз на Дніпрі, Вечір Пірсу, Віртуальний музей історії, космічна індустрія та інші унікальні місцеві ініціативи. До попереднього списку заявок увійшло 14 проектів. Окрім вже добре знайомих, які стали практично візитівкою Дніпра, є й нові.

Втім, цей список не остаточний, він ще може змінюватись. Визначитись мають до кінця березня. А вже потім високе журі, розглянувши усі запропоновані проекти учасників, має обрати місто, що стане культурною столицею України 2021 року та отримає свою нагороду.

Торік, у цьому ж конкурсі Дніпро посів друге місце, поступившись лише Маріуполю. Та цьогоріч, кажуть у міськраді, налаштовані рішуче. Адже підготували масштабний проект.

Чи прийшлись до вподоби унікальні проекти Дніпра та чи станемо-таки культурною столицею України — дізнаємось вже у травні.

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