У Придніпровську впорядковують зупинки громадського транспорту

На житломасиві Придніпровськ впорядковують зупинки громадського транспорту. На День міста там урочисто відкрили тролейбусний маршрут №6. Він зв’язує масив з Соборною площею. Втім посадкові майданчики вздовж цього напрямку недостатньо обладнані. Але цим питанням вже займаються. Подробиці знає Марко Ручка.

Спецтехніка та з десяток комунальників працюють над благоустроєм зупинок по тролейбусному маршруту №6. Роботи розпочали із зупинки “Сосновий бір”. Місцеві жителі переконані — така реконструкція, звісно, на краще.

За планом будуватимуть транспортно-посадковий вузол. Це буде кишеня для заїзду маршруток та тролейбусів. Для цього мають розширити дорогу майже на три метри. Довжина самої кишені становитиме 50 метрів.

Взагалі ж у такий спосіб будуватимуть 22 нові зупинки вздовж тролейбусного маршруту №6. 12 з них знаходяться на житломасиві, інші облаштують по Набережній Перемоги.

На будівництво яких з бюджету міста виділили 12 мільйонів гривень. Встановлювати зупинкові комплекси також планують тільки-но з’являться на це кошти.