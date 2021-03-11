В області щеплення від коронавірусу отримали лише 2300 осіб, переважно медики

11 березня рівно рік, як Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила пандемію Covid-19. Зараз розпочалась вже третя хвиля. І вона небезпечніша за попередню. Про це заявили вчені Національної академії наук. Коронавірус в Україні набирає швидких темпів. За минулу добу маємо понад 9 тисяч випадків. У помаранчевий список додалась ще одна область — Миколаївська. На Дніпропетровщині ж ситуація некритична, але також погіршилась. Детальніше — в наступному матеріалі.

Вчені вважають, що нова хвиля коронавірусу небезпечніша за осінню, оскільки має характерний стрімкий розвиток. До того ж характеризується значною кількістю важких та летальних випадків. За минулу добу інфікованих на 3 тисячі більше, ніж напередодні. Найтяжча ситуація на Прикарпатті та Буковині. Хворих розміщують у мобільному шпиталі, адже місця у лікарнях закінчились. На Дніпропетровщині становище некритичне, але погіршується щодня.

“Щоденно госпіталізується до 500 осіб. В Кривому Розі завантаженість ліжок вже перевищила 50 % й до цього наближається Дніпро.”

Всього на стаціонарному та амбулаторному лікуванні знаходиться понад 4 тисячі мешканців області. Поки Дніпропетровщина перебуває в жовтій зоні небезпеки. Але медики вважають, що вже найближчим часом ми опинимось в помаранчевому, а потім і в червоному кольорі. В МОЗ рекомендують пришвидшити вакцинацію. В нашій області щеплення отримали лише 2300 осіб, переважно це медики.

Вчора МОЗ зареєструвало ще одну вакцину для екстреного використання. Це препарат CoronaVac виробництва компанії Sinovac Biotech Ltd. Тим часом Європейський союз заблокував експорт вакцини до кінця червня. Кажуть, роблять усе можливе, щоби збільшити поставки препаратів, але їх все одно не вистачає. А от в США наголосили, що готові поділитись вакциною з іншими державами, якщо у них утвориться надлишок препаратів.