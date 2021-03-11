Підвищити обізнаність та запобігти хворобі. Сьогодні стартує Всесвітній тиждень боротьби з глаукомою. Підступна — саме так про цю недугу кажуть офтальмологи. Основна причина її виникнення — високий внутрішньоочний тиск. Чи можливо запобігти хворобі? Докладно на цю тему Софія Куценко.

Попри стрімкий розвиток медицини, у світі ще залишаються невиліковні хвороби. Глаукома — одна із них. За даними ВООЗ, людей, які страждають від неї, майже 100 мільйонів. І хоч повністю позбутися хвороби неможливо, її появу можна попередити. Це головна мета Всесвітнього дня боротьби з глаукомою, який щороку відзначають у березні.

Щороку глаукому діагностують у 10-15 мільйонів людей по всьому світу, в Україні — 25 тисяч. У нашій області понад 4 тисяч людей мають інвалідність по зору через цю недугу. Щоправда, хворих може бути в кілька разів більше, адже виявити глаукому досить складно.

Ларису Михайлівну нещодавно прооперували. Їй стабілізували внутрішньоочний тиск на лівому оці. Це найважливіший крок у боротьбі із глаукомою.

Боротьба за зір у жінки розпочалася восени, коли раптово одне око почало погано бачити. В лікарні ж їй діагностували тромбоз судин ока, який спровокувала глаукома.

Зараз жінці вдалося хірургічно стабілізувати внутрішньоочний тиск та зберегти зір. Та вже зараз на Ларису Михайлівну чекає реабілітація та подальше лікування, адже повністю зупинити глаукому неможливо.

Спокійна та підступна хвороба. Саме так про глаукому кажуть офтальмологи. Основна причина її виникнення — високий внутрішньоочний тиск.

Покращити зір при такому діагнозі неможливо. Лікування глаукоми, безпосередньо, направлене на збереження хоча б того відсотку зору, який залишився. Зазвичай від цієї хвороби страждають люди старші за 45.

Аби попередити глаукому, після 45 років необхідно раз на рік проходити діагностику зору. Крім того, обов’язково стежити за харчуванням і робити гімнастику для очей. Саме такі прості рекомендації лікарів допоможуть знизити ризик виникнення страшної хвороби.