До Дня українського добровольця. Як склались долі воїнів?

Їм ми зобов’язані своєю безпекою. Добровольчі батальйони стали на захист України навесні 2014 року. Саме цей рух дозволив зміцнити потужність армії напочатку російської агресії. До Дня українського добровольця наш Єгор Ромахло зустрівся з тими, хто ризикував здоров’ям та життям на фронті. Як склалися їхні долі — дивіться у наступному сюжеті.

Серйозною проблемою для людей, які повертаються з фронту, є соціалізація. Дуже часто вони просто не можуть знайти своє місце у суспільстві. Але це не про героїв нашого сьогоднішнього сюжету. Вони витримали та не зламалися.

На четвертому поверсі цього будинку повним ходом йдуть ремонтні роботи. Спитаєте, як це пов’язано з добровольцями? Бригада, яка тут працює, майже повністю з них й складається. А організував їх ось цей чоловік з позивним Іспанець.

Чоловік починав свою боротьбу за цілісність країни як волонтер. Об’їздив майже весь фронт допомагаючи українським захисникам. Потім відчув, що має сам взятись за зброю та боронити Батьківщину. Ігор побував у найгарячіших точках зіткнення з ворогом. В одному з боїв отримав аж три кулі. Важке поранення й змусило добровольця задуматись про повернення до звичайного життя.

Однак, Ігор зміг адаптуватись та навіть організувати власну фірму з ремонту та реставрації меблів – “Майстерню Іспанця”. А у команду набрав побратимів, які теж шукали для себе місце у мирному житті після війни. Серед них й корінний львів’янин Ярослав. Тепер він живе у Дніпрі. Повернутись на рідну західну Україну не дало кохання.

Ярослав ще до війни займався ремонтами, однак знайти роботу у чужому місті вкрай важко. Й тут на допомогу прийшли побратими. А от морально, каже чоловік, адаптуватись було нескладно. Щоправда, забути побачені жахи практично неможливо.

А тепер перенесемось у володіння ось цього татуйованого чоловіка. Так, Роман теж ветеран АТО. Він провів на фронті аж три роки — з 2014-2017. Й саме там, на передовій, йому наснився сон, що справою його життя повинно стати мистецтво татуювання.

Зараз чоловік орендує студію та вже має чимало постійних клієнтів. Є серед них й ветерани бойових дій на сході. Роман впевнений, якби він не пройшов випробування війною, досі б не знайшов себе справжнього.

14 березня 2014 року перші 500 мужніх та самовідданих людей відправились на полігон Нові Петрівці для формування добровольчого батальйону.

Саме цей рух на початку війни дав час країні збільшити свою військову потужність. Й саме цим людям ми зобов’язані своєю безпекою та миром, за який вони віддавали своє здоров’я та навіть життя на фронті.