На одному зі стихійних звалищ помітили величезну купу гілочок мімози

Сотні букетів — на смітник! На одному зі стихійних звалищ Дніпра місцеві помітили величезну купу викинутих гілочок мімози. Ще 8-го березня за квіти правили до 50 гривень за штуку. Зараз коштовний товар гниє просто неба. Про стихійні сміттєзвалища та як із ними борються у Дніпрі — далі в сюжеті Владислава Авдієнка.

Напередодні 8-го березня за ось таку гілочку мімози продавці правили від 35 до 50 гривень. Тепер декількаметрова купа коштовного товару красується на стихійному сміттєзвалищі поблизу житломасиву Парус.

На сміттєвий квітник пару днів тому натрапив В’ячеслав, коли прогулювався берегом річки із собакою.

Чоловік певен: викинув товар один з підприємців, у якого не пішла торгівля на 8-ме березня. Обурюється: замість того, аби ховати квіти у купах бруду, краще було їх подарувати!

Шматки бетону, покришки, скло, пластиковий посуд та навіть надгробок! В’ячеслав скаржиться: щодня гуляє берегом річки й споглядає увесь цей мотлох.

Стихійне сміттєзвалище, припускає чоловік, справа рук водіїв вантажівок, які паркуються поруч. Й справді: на парковці поруч купа вантажівок. Втім охоронець запевняє: нічого не чув й не бачив!

Екологи попереджають: таке звалище краще прибрати якомога швидше, адже сміття почне активно розкладатися, щойно температура підвищиться.

Мімози ж, попри те, що розкладаються без шкоди природі, також становлять небезпеку, адже можуть стати джерелом загоряння купи сміття.

У департаменті екологічної політики запевняють: зі стихійними звалищами — борються: за минулий рік на їх ліквідацію витратили близько 9 мільйонів з міського бюджету. Прибирали смітники й на житломасиві Парус.

“Було ліквідовано 6 стихійних сміттєзвалищ загальною масою понад 173 тони.”

Наразі в місті нараховують майже 4 сотні стихійних звалищ, 15 із них з’явились вже із початку 2021-го. Єдиний спосіб уникнути екологічного лиха — і самим не викидати сміття, й не давати цього робити перевізникам відходів.

Звалище із мімозами ж в міськраді пообіцяли ліквідувати найближчим часом. А В’ячеслав — планує організувати суботник, щоб прибрати решту берега річки.