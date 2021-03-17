КБ “Південне” бере участь у створенні космодрому на узбережжі Канади

Прогулянка поверхнею Місяця, найпотужніший суперкомп’ютер та нові подробиці розробки ракетоносія “Циклон 4-М”. Наш Єгор Ромахо продовжує свою ексклюзивну екскурсію до конструкторського бюро “Південне”. Тож які таємниці йому відкрили у серці космічної галузі країни цього разу — дивіться далі.

Ні, це не трейлер голівудського блокбастера, а презентація проєкту промислово-дослідницької бази на Місяці! Розробляють його у конструкторському бюро “Південне” вже кілька років.

А тепер рушаємо на Місяць. Без жартів, у стінах КБ розробили віртуальну версію космічної бази, якою можна прогулятися.

Роздивитися скафандри, потримати в руках місячне каміння та побачити базу зсередини. З розвідкою на поверхні супутника має допомогти одна з останніх розробок конструкторського бюро — місячний перелітаючий апарат.

Головна мета бази на Місяці — видобування корисних копалин, на які той дуже багатий. Відправити дослідницький апарат планують вже найближчими роками.

Це приміщення — обчислювальний центр КБ “Південне”. Простіше кажучи, дуже великий комп’ютер. Надсучасний і надпотужний. Аналогів в Україні йому немає.

Зараз усім поціновувачам комп’ютерної техніки пропонуємо присісти. Адже цей обчислювальний центр має космічну потужність у 300 терафлопс! Що означає — 300 трильйонів операцій в секунду. А також 4 тисячі ядер та близько 18 терабайтів оперативної пам’яті. Усі ці ресурси потрібні, аби виконувати складні розрахунки за лічені хвилини. Наприклад, аналіз 3Д моделі нового ракетного двигуна.

Уся ця техніка виділяє чимало тепла. Саме тому поряд влаштували складну охолоджувальну систему.

Таке обладнання дало змогу розрахувати один з найперспективніших ракетоносій “Циклон 4-М”. Завдяки цій роботі КБ “Південне” навіть перемогло у міжнародному інженерному конкурсі.

Та розробка ракетоносія ведеться не лише у віртуально. Ось реальні випробування двигуна.

“Циклон 4-М” – це частина проєкту зі створення космодрому на узбережжі Канади. КБ “Південне” відповідає саме за створення ракети, що виводитиме на орбіту різні космічні апарати.

Перші ж українські ракети мають стартувати з Канадського космодрому вже наприкінці 2023 – початку 2024 року.