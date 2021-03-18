Заради комфорту та безпеки! На житломасиві Ігрень встановили вуличне освітлення поблизу двох автобусних зупинок. До цього мешканці району щодня ризикували життям, прямуючи темними узбіччями. Потрапити в ДТП боялися й водії маршруток. Подробиці — далі в сюжеті.

Вулиця Андрія Сахарова, Ігрень. Найсхідніша точка Дніпра. Тут знаходяться кінцеві зупинки одразу двох маршруток №№7 та 21. Втім донедавна на цій ділянці зовсім не було освітлення.

Місцеві постійно скаржилися до мерії. Загалом чиновники зафіксували близько двох десятків звернень, у кожному — по 2 сотні підписів. І от днями на вулиці нарешті встановили 8 опор, провели майже 300 метрів дротів, повісили 12 світильників.

Місцеві радіють: нарешті вулицею можна буде ходити безпечно.

А найголовніше, освітлення — одна з умов для встановлення зупиночного комплексу. Його обіцяють тут звести до осени.