У Драмікомі готують прем’єр “Вишневого саду”

До міжнародного Дня театру. У Дніпровському Драмікомі готують прем’єру. Це буде вистава за п’єсою Антона Чехова “Вишневий сад”. Що нового хочуть сказати режисер і актори цим класичним твором, та чому його вирішили визначити як трагіфарс? На репетиції побувала Ірина Каблоцька.

За втілення класичної п’єси у Драмікомі узялася дніпровська режисерка Вікторія Чернова. Вона відрізняється творчою сміливістю, однак визнається, що навіть для неї поставити Чехова сьогодні, це виклик.

А режисерку-постановницю у п’єсі Чехова хвилює тема наслідування. Тобто, як ми іноді розпоряджаємося тим, що нам дісталося від предків. І чи завжди розуміємо, що саме робити з цим спадком.

Вже можна бачити, якою буде вистава. Принаймні ззовні. Чи впізнає публіка героїв знайомої п’єси на цій сцені?

Здається, вічний Фірс і Єпіходов, Дуняша і такий незвичайний Лопахин, купці й лакеї закручують якусь невідому історію. За відомим фіналом.

На прем’єрі головна героїня буде уся в білому. Сукня кольору вишневих пелюстків майже готова. Але, каже артистка, справа не лише в одязі Раневської. Пошук сучасного рішення класичної ролі не припиняється не на мить

Прем’єра вистави “Вишневий сад” відбудеться у Міжнародний день театру. Нова робота Драмікому увійшла у програму 29-го фестивалю-конкурсу “Січеславна”(1684)