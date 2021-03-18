В Історичному музеї готують виставку, присвячену пивним традиціям

18.03.2021 18:19

Келихи виробництва 18 сторіччя та пляшки дореволюційних часів. У Дніпрі готують виставку, присвячену місцевим пивним традиціям. Вонавідбудеться цієї суботи у стінах Історичного музею імені Яворницького. Як туди потрапити — дивіться у наступному сюжеті наших кореспондентів.

Від найдавніших часів до початку 20 сторіччя. Усі ці експонати — безцінні носії історії пивоваріння як нашого регіону, так й світу вцілому. На цій невеличкій виставці у стінах музею імені Яворницького представлені не звичайні пляшки та кухлі, а справжні вироби мистецтва. Як ось цей хумпмен, з якого смакували пиво понад триста років тому.

Окрім посуду для вживання та зберігання пива, у музеї представлений й ось такий величезний жбан, якому понад сто років. Його місткість — понад 700 літрів.

Окрім цих експонатів на відвідувачів виставки очікує екскурсія від справжнього пивовара. Він у деталях розповість, як саме це обладнання використовувалось та що з тих часів змінилося у виробництві. Вхід виключно для повнолітніх.

Теги: , , ,

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro

11channel_dnipro

11channel_dnipro

Інші новини

Дітлахам з Березанівки доведеться пішки долати 3 кілометри до найближчої гімназії

18.03.2021 18:44

За останню добу в області +655 випадків коронавірусу

18.03.2021 18:37

Триває будівництво траси Дніпро-Решетилівка

18.03.2021 18:32

На житломасиві Ігрень встановили вуличне освітлення

18.03.2021 18:29

У Драмікомі готують прем’єр “Вишневого саду”

18.03.2021 18:26

СБУ зупинило наркотрафік до країни близького зарубіжжя

17.03.2021 18:53
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com