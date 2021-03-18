В Історичному музеї готують виставку, присвячену пивним традиціям

Келихи виробництва 18 сторіччя та пляшки дореволюційних часів. У Дніпрі готують виставку, присвячену місцевим пивним традиціям. Вонавідбудеться цієї суботи у стінах Історичного музею імені Яворницького. Як туди потрапити — дивіться у наступному сюжеті наших кореспондентів.

Від найдавніших часів до початку 20 сторіччя. Усі ці експонати — безцінні носії історії пивоваріння як нашого регіону, так й світу вцілому. На цій невеличкій виставці у стінах музею імені Яворницького представлені не звичайні пляшки та кухлі, а справжні вироби мистецтва. Як ось цей хумпмен, з якого смакували пиво понад триста років тому.

Окрім посуду для вживання та зберігання пива, у музеї представлений й ось такий величезний жбан, якому понад сто років. Його місткість — понад 700 літрів.

Окрім цих експонатів на відвідувачів виставки очікує екскурсія від справжнього пивовара. Він у деталях розповість, як саме це обладнання використовувалось та що з тих часів змінилося у виробництві. Вхід виключно для повнолітніх.