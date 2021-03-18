За останню добу в області +655 випадків коронавірусу

На Дніпропетровщині показник захворюваності на коронавірус за 2 тижні зріс на 34%. Медики кажуть — це багато. Але запевняють, в запасі ще достатня кількість ліжко-місць. За останню добу в нас +655 нових випадків. Тоді як по Україні маємо більше як 15 тисяч. Детальніше про ситуацію — дивіться далі.

Росте не тільки кількість захворювань, але й госпіталізацій. За останню добу до лікарень потрапили майже 4400 українців. Найбільше додалось нових інфікованих в Житомирській, Львівській, Одеській, Хмельницькій областях та в Києві. В столиці заповнюваність ліжок понад 70%. Тож, аби ситуація не стала катастрофічною, вирішили ввести жорсткий локдаун вже з найближчої суботи. Щодо Дніпропетровщини, то в нас кількість хворих також зростає, але не стрімко.

Складною ситуація й досі залишається в Івано-Франківську. Не вистачає кисневих концентраторів для тяжких хворих.

В країні щеплено майже 82 тисячі людей. З них понад 5 тисяч це — мешканці Дніпропетровщини. На сьогодні з нашої області виявили бажання вакцинуватися від коронавірусу 20 тисяч осіб, вони в загальній черзі. Зараз проходять навчання лікарі та медсестри, що працюватимуть в стаціонарних кабінетах щеплення. З понеділка вони розпочнуть вакцинувати вікову категорію 80+.

Наразі записатись на вакцинацію можуть усі охочі. Це можна зробити також через сімейного лікаря.