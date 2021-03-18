Дітлахам з Березанівки доведеться пішки долати 3 кілометри до найближчої гімназії

У Дніпрі не вщухають пристрасті навколо переформатування шкіл. Цього разу невдоволені батьки майбутніх першокласників — у НВК №115 не буде початкових класів. Дітлахам з приватного сектору доведеться пішки долати 3 кілометри до найближчої гімназії. Чи можуть скарги батьків щось змінити — дізнавалася Софія Куценко. Подробиці — далі.

Початкової школи не буде! Через це у Дніпрі спалахнув скандал між батьками майбутніх першокласників та Департаментом освіти. Люди Березанівки вимагають не робити зі школи №115 – ліцей.

У вересні молодший син пані Інни піде до школи. Жінка записала його до 115-ї, що за 5 хвилин від їхнього будинку. Та цього тижня стало відомо, що до закладу більше не набиратимуть першачків, адже незабаром школа стане ліцеєм. У департаменті освіти жінці порадили обрати для сина інший навчальний заклад в районі.

А ось у Яни у цій школі навчається дві старші доньки. Сюди ж наступного року планувала віддати й сина. Хотіла, аби малий був під наглядом. До того ж тут, каже жінка, дають високий рівень знань.

Та найбільше батьків хвилює те, що інші школи знаходяться надто далеко. Малим доведеться щоденно ходити близько 3-х кілометрів в один бік. А це, на їхню думку, не тільки важко, а і небезпечно.

“У нас немає тротуарів. Діти маленькі повинні йти жвавими дорогами. У нас транспорт теж жахливий, жахливі в ньому умови.”

Та в Управлінні освіти кажуть: рішення по школі №115 ще не остаточне. Щоправда, вірогідність, що його змінять — нульова. Адже ця школа єдина у районі, що відповідає вимогам законодавства для створення ліцею.

Сама ж школа спеціалізується на поглибленому вивченні української мови. Перепрофілювання на ліцей, каже директорка, підніме рівень освіти.

Згідно з чинним законодавством, перепрофілювання закладів освіти має відбутися до 2024 року. Рішення, який навчальний заклад стане гімназією, а який — ліцеєм, приймає балансоутримувач, тобто міська рада Дніпра.