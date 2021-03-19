Мешканці житломасиві Парус звинувачують працівників водоканалу у недбальстві

Долаючи одну проблему, утворили іншу. Мешканці багатоповерхівки на житломасиві Парус звинувачують працівників водоканалу у недбальстві. Ті відкачали воду з однієї каналізаційної системи до іншої, яка належить до житлового будинку. В результаті — потоп й провалля, яке щодня розширюється. Люди побоюються тотального підтоплення.

Це Наталія, мешканка будинку на Великій Діївській, 62. Розповідає, два тижні тому працівники КП “Дніпроводоканал” відкачали воду з системи неподалік. Й усі нечистоти злили в люк біля будинку й, як підозрюють місцеві, пробили підземний тунель. Зараз навколо утворились вибоїни й просідає ґрунт. Колектор і без того аварійний й неодноразово підтоплювався.

У разі чергових підтоплень, вода піде не лише у підвал, а й на перший поверх. Ускладнює ситуацію вибоїна, яка з’явилась через брак вимощення.

Мешканці звертались по допомогу до міськради, але там їх відштовхували з однієї служби в іншу.

У пресслужбі міськради повідомили, що начебто проблему по Великій Діївській, 62 владнали. Втім коментар надати відмовились. Ми написали офіційний запит до мерії та чекатимемо на відповідь.